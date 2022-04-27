聯合國世界觀光組織（UNWTO）今天表示，俄羅斯因入侵烏克蘭可能遭到暫停成員資格，因此莫斯科在會員國投票表決前自行宣布退出這個組織。

UNWTO在推特發文稱，「俄羅斯宣布有意退出UNWTO」，因此暫停俄方成員國資格，「即刻生效」。

世界觀光組織早在3月就宣布，由於俄軍侵略烏克蘭，希望暫停俄羅斯的成員國資格。

上述決定須於今天在馬德里登場的2天特別大會上，得到159個成員國中2/3的同意，方可正式生效。

世界觀光組織表示，儘管俄羅斯在投票前宣布退出，以讓成員國表達意見，但投票仍照原計畫進行。

UNWTO指出，這是該組織第一次為暫停成員國資格而召開會議。

世界觀光組織秘書長波洛利卡希維里（Zurab Pololikashvili）透過推文稱：「我們的目標很明確：促進以和平為目的的觀光業，以及尊重人權普世價值。只有遵守上述原則的成員才能加入UNWTO。」

波洛利卡希維里曾任喬治亞經濟發展部長，該國2008年曾遭俄國入侵。

UNWTO成立於1975年，是一個促進觀光旅遊產業和國際貿易的政府間機構，總部設在西班牙馬德里。

擁有近150名員工的UNWTO警告，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行衝擊，全球旅遊業的復甦速度本就不平均，如今又爆發烏俄衝突，復甦腳步恐進一步遭到拖累。