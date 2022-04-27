市政府周圍因寧靜、治安佳、文教氣息濃厚，具保值稀有及身分象徵性，吸引對購屋條件更嚴謹的層峰人士目光，如新北的「新板特區」向為區域房價指標，台中「新市政中心專用區」在中台灣產業、重大建設支撐下，吸引不少富豪置產，屢傳高價成交，市政府更因坐落七期新市政核心，且擁有西屯成熟商圈，剛性需求極強，周圍房價一年內漲幅就逾三成，傲視六都！

根據內政部實價登錄資料統計，包括台北、新北、高雄、桃園市政府周邊房價近期皆微幅下修；而台南市政府周圍2.5公里不分屋齡住宅大樓，111年均價在一年內約有7.5％漲幅；台中市政府周圍2.5公里不分屋齡住宅大樓，110年均價為35.15萬元，111年站上46.22萬元，漲幅高達約31.4％，漲勢驚人。

觀察台中市政府周圍的豪宅預售案，以市政公園第一排的「由鉅惟上」為指標，該案主打「ComfortLuxe奢適宅」新美學生活體驗，吸引許多有國際經驗的新生代購買、為台中罕見百坪以下的頂級豪宅，吸引不少自營商、二代家族爭相購入。該案一次購入兩戶或三戶以上的客戶就有超過十組，目前全案已有90筆實價登錄，均價約7字頭。

在豪宅成屋部分，位在夏綠地園道旁的「大陸寶格」時有高價成交紀錄；而位在府會園道的「寶璽天睿」落成後更屢傳高價交易，109-110年連續兩年居億元級成交最多的豪宅個案。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，台中為中台灣產業匯聚地，自住比例極高，又以七期新市政中心受到高度青睞，加上近年返台富豪大幅增加，且多為超高淨值群，具備充裕資金條件不受貸款成數影響，對於居住品質及周圍環境、治安極為重視，大多鎖定如「新市政府會園道」的區域，尤其綠十字園道兩旁住宅更顯珍稀，僅剩的七塊可開發建地後續動向受市場高度關注。

而此區即將進行開發的有寶輝建設去年購入原「仁山建設接待中心」逾兩千坪基地，以及晨禎營造2020年購入原「叉子餐廳」的645坪土地，該區域一舉一動皆備受關注，且牽動著台中頂級豪宅市場，值得期待。