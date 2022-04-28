華視日前接連出包，公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳雙雙請辭，華視今（28日）召開臨時董事會，會議中通過董事長陳郁秀請辭案，由鄭自隆接任華視董事長。而董事之一的邱家宜卻提出此案「不合程序」。對此，華視做出回應了。

而沒到場的董事邱家宜則持不同意見，認為，「公視持股85％，華視董事長應由公視董事會決定，今天的程序不對，我支持施振榮出任公視董事長並兼任華視董事長。」

對於邱家宜質疑，華視稍早做出回應：「華視依公司法第208條及本公司章程規定，推派出新任董事長鄭自隆，後續亦會將此決議提交公視董事會，並無程序問題，特此說明。」

此外，新任董事長鄭自隆曾於政大傳播學院擔任系主任，於傳播學界深耕多年，2014年退休。亦曾於華視及公廣集團前後擔任11年董事，2006年則為行政院處理無線電視事業公股股權轉讓審議小組委員，對華視內部組織及華視公廣化之過程及情形，有深切的了解。

鄭董事長亦深具電視產業服務經驗，歷年來擔任《中華民國廣告年鑑》總編輯、財團法人廣播電視事業發展基金（廣電基金）董事長、中華民國電視學會監事和常務監事、2006年電視金鐘獎評審團主任委員，對電視產業之實務及產業環境，亦有專業的知識。鄭董事長同時也感謝前董事長陳郁秀，於六年任期對公廣集團的付出；而華視總經理一案，將另行召開會議決議新任總經理人選。