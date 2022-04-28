電子支付服務商PayPal大幅下修全年獲利預測，並表示通膨持續高漲和俄烏戰爭恐將衝擊線上支付交易。惟該公司上季營收和用戶數仍實現增長，似乎緩解了投資人的擔憂，周三盤後股價上漲3.44%，報85.45美元，稍早前一度漲5%。

執行長Dan Schulman在法說會上表示，因電子商務滲透率與總體經濟環境都帶來挑戰，PayPal將撤銷中期的展望預測。

他坦承過去幾季以來，公司的表現無法達到股東寄予的厚望，並表示2022年仍是難以預測的一年，「隨著我們擺脫這場大流行病，去預測消費者回歸正常化的電子商務支出將非常困難」。

此外，美國的通膨率飆升至數十年高點，導致消費者開始縮減支出，以及在俄羅斯入侵烏克蘭之後，PayPal也加入西方對俄國的制裁，都可能給該線上支付服務商的營運帶來壓力。

PayPal公布第一季營收年增8%，為65億美元，不如分析師預估的 66億美元。經調整後每股盈餘年增28%，為88美分，符合市場預期。

總支付額（TPV）年增15%，為3230億美元。

轉帳應用程式Venmo處理的支付額年增12%，為578億美元。

第一季活躍用戶數季增9%，為4.29億人，主要由Venmo用戶增加所帶動。

PayPal將今年經調整後每股盈餘預測從4.60美元～4.75美元下修至介於3.81美元～3.93美元。該公司並預期本季經調整後每股盈餘為86美分，不如分析師預估的1.21美元。