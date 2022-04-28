國民黨台南市長參選人謝龍介日前才在議場內砲轟台南市長黃偉哲，批黃在疫情嚴峻時到處跑攤，作最壞示範，27日晚間卻遭人直擊在一場里長餐敘中逐桌敬酒，他28日坦承一時疏忽，雖在場並非只有他1人逐桌敬酒，仍願意公開道歉。

謝龍介27日在一場里長餐會中遭人直擊不僅脫罩，還逐桌敬酒，台灣基進黨成員王明彥提出照片證明，指謝日前才剛在台南市議會內砲轟黃偉哲在疫情嚴峻時還到處跑攤，謝質詢時並稱「因應疫情，包含他自己在內的議員都自主減少跑攤」，批評謝的說法簡直是光速自打嘴巴。

王明彥諷刺謝龍介，「軟性防疫、軟性跑攤，把選戰看得比防疫重要」，並稱：「謝龍介與台南市互相隔離才是對台南人最好的選擇」。

謝龍介回應，27日晚間受邀出席里長市政研討的會後餐敘，用餐時才脫下口罩，坦承席間一時疏忽，違反了禁止逐桌敬酒的防疫規定。

謝龍介提到當晚還有黃偉哲、郭信良，與其他幾位民意代表與參選人到場，「並不只有我逐桌敬酒」。但他表示既然已承諾鄉親，就勇於認錯，未來一定會加倍警醒，接受全民監督。

謝龍介28日公開向所有市民朋友，防疫人員，與醫護人員致歉，「身為公眾人物，卻做了不良示範，抱歉，給大家添麻煩了」。