嘉義縣大埔衛生所加入快篩實名制販售行列。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大埔衛生所加入快篩實名制販售行列，今早出現排隊人群。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今新增25人確診。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今公布25人確診，13人居家隔離期間陰轉陽、12人為接觸者匡列後採檢陽性；年齡介於4歲至77歲，其中6人是幼兒園學童，就讀的6所學校部分停課。目前全縣居隔279人、居家照護51人，根據衛生局公布的足跡表，除了3所國小、1間幼兒園，還有位在六腳鄉的九天玄女廟。

嘉義縣長翁章梁在疫情記者會中表示，今新增25人確診，分別為中庄營區、太保工廠案延伸和北部足跡史等，其中6名幼兒園學生皆是接觸者篩檢後確診，至於所涉及的6所學校已部分停課，完成環境清消。

家用快篩試劑販售實名制今上路，全縣有101家藥局及大埔衛生所正式開賣，翁章梁表示，購買民眾應攜帶健保卡或居留證，不限年齡，每人均可購買，以身分證字號尾數分流購買，提醒民眾留意，不要囤積。

另針對中央公布嘉縣26例，縣府卻公布25例，衛生局長趙紋華說，主要是通報時間涉及案件轉入或轉出的時間差。