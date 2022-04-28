本土疫情升溫，快篩試劑的需求量大增，而今快篩實名制上路，不少民眾至各地藥局排隊搶購。而一名護理師則發文分享，早上經過藥局發現大排長龍，後來才知道是要買快篩試劑，後來甚至有老人為了搶試劑，沒看車就闖紅燈暴衝過馬路，讓她超級傻眼，不少網友看完吐槽，超前部署，還是要排隊，到底部署了什麼，根本口罩之亂第二波。

一名護理師今在臉書社團《爆廢公社》表示，剛路過某家藥局前面被這個人潮嚇到，後來才知道這是為了要排快篩試劑，還有老人為了要搶排隊，竟然沒看來車就暴衝，闖紅燈用跑的穿越馬路，就算搶到了也沒有命可以用好嗎？

貼文引起網友討論，「口罩之亂Part2，快篩搶起來」、「就怕老人家暴衝了，結果發現今天不能買，反而變爆氣了」、「超前部署，還是要排隊」、「衛生紙=>口罩=>快篩」、「排隊搶到了，原本沒染疫也容易因為排隊染到了」、「為了買快篩，然後確診，真的笑死人，不知道超前部署，到底部署了什麼東西」。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，北部湧現排隊人潮，但中南部卻沒太多人排隊，對於快篩試劑的分配，第一波每個點都會發78人份，接下來馬上就會和口罩一樣，根據第一輪與第二輪，賣不夠的地方加發、沒賣完的就先停發，這樣加減的調配，希望能讓有需要的人儘快買到。