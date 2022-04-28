年底尋求8連霸的旗鼓鹽資深議員李喬如傳出被人冒名借錢，對方打電話向民眾調頭寸，希望能先借個2到3萬元現金應急。李喬如28日表示，她絕不可能跟民眾借錢，很可能是詐騙集團所為。警方獲報後，已受理報案介入偵辦。

據了解，近日在高雄市鹽埕地區有民眾接連2天接獲自稱「民進黨高雄市議員李喬如」的不明人士來電，希望能借錢週轉。李喬如28日強調，她絕對不可能向市民借錢，此事很可能是詐騙集團所為，呼籲市民朋友不要上當。

李喬如透露，不明人士在電話中自稱是「民進黨高雄市議員李喬如」，表示因景氣不好，需要現金週轉，希望能先借她2到3萬元現金應急。所幸該位民眾知道她不可能向市民借錢，立刻向她本人反映求證，因此沒讓對方得手。

李喬如說，所有認識她的人都知道，她絕對不可能向市民借錢，更不用說是打電話借款，但她仍憂心會有民眾誤解甚至上當，因此決定公開此事，呼籲市民朋友千萬不要上當，「如果聽說李喬如要跟選民借錢，那一定是假的」！

李喬如說，已主動告知警察局長黃明昭這件事，她雖不清楚對方為什麼要冒用她的名字，但冒名借款不僅影響她的名譽，也可能造成民眾財產損失，不能坐視不管。據了解，目前轄區分局已受理報案。