2022年夏季達福林匹克運動會5月1日至15日將在巴西南卡西亞斯登場，台中聽障女子100公尺跨欄世界紀錄保持人許樂將代表台灣參賽，台中市政府運動局長李昱叡今日代表市長盧秀燕前往訓練場勉勵，並致贈運動營養補給品為選手加油，預祝許樂再創高峰、摘金奪冠，也感謝教練簡慶宏的細心指導。

李昱叡表示，市長力挺身心障礙運動，今年全國身障運也首度於台中舉辦，鼓勵身障運動員於競賽場上展現自我，許樂代表台中參加這屆全國身障運表現亮眼，在聽障女子田徑100公尺、100公尺跨欄、800公尺等3項破大會紀錄與1項破全國紀錄，勇奪大滿貫8面金牌，期盼台中子弟兵許樂在世界舞台持續發光發熱，再創佳績。

李昱叡指出，台中市除許樂外，聽障籃球選手郭泰延也將參與這屆巴西聽奧為國爭光，台中市在這屆身障運田徑項目創下51金48銀7銅驚人成績、聽障男籃勇奪全國第二，總成績獲104金83銀34銅，是歷年最佳成績，達「破百金」紀錄。

李昱叡表示，許樂曾在全國田徑錦標賽女子100公尺跨欄決賽飆出13秒19的卓越成績，八度超越世界聽障紀錄，更榮獲亞洲田徑總會 (Asian Athletics Association)與國際聽障運動總會(ICSD)正式認證，成為亞洲女子100公尺跨欄U18紀錄保持人及聽障女子100公尺跨欄世界紀錄保持人。市府積極培育運動人才，期盼運動員在聽奧殿堂大展身手，勇奪佳績，歡迎市民一起關注賽事為選手加油！