立積(4968)今(28)日舉辦法人說明會，本業營運持續受到主晶片缺貨影響，惟首季有匯兌收益以及研發折抵，故每股賺0.04元，相較去年第四季轉虧為盈，立積認為，目前看到主晶片缺貨舒緩有感應該要到第三季，立積第二季還是以降低庫存為重點項目。

立積第一季累計營收8.62億元、季成長5.9%、年減少50.5%；立積第一季有來自匯兌的收益以及研發折抵，單季淨利為313.1萬元，相較去年第四季轉虧為盈，基本每股盈餘0.04元。

立積第一季毛利率為25.4%，季增加7.7個百分點、年減少7.7個百分點，相較去年同期減少主要是因存貨損失提列，影響幅度約6%。立積毛利率從2019年持續低迷，主要受到成本持續上升影響。

立積營運受主晶片缺貨所苦，持續位於低檔，業務行銷副總黃智杰表示，預計博通主晶片缺貨舒緩有感，儘管第一季部分IC設計大廠已經看到舒緩，但供給依舊無法滿足需求，以WiFi FEM領域來說，應該要到第三季才可以看到，現在美系的交貨週期還是30~52周。

黃智杰表示，WiFi5+ WiFi6營收今年預計占比總營收60%，目前WiFi產品中，手機和路由器的比重為15:85，立積持續設法消化WiFi5產品，隨著主晶片缺貨舒緩，期望市占率明年可以有3%成長。

黃智杰表示，隨著晶圓廠的產能持續開出，立積持一個樂觀的態度，也盼藉此拉抬立積營運，以立積來說，第二季還是以降低庫存為重點項目，目前立積手上確實還是庫存需要提列損失，庫存集中在WiFi5，立積的目標是可以在今年將庫存都處理完畢。

面對大陸封城，黃智杰表示，看到供應鏈、物流都有受到一點影響，眼前對供貨儘管沒有影響，但若封城時間拉長恐還是會有。至於通膨等宏觀經濟環境不佳，黃智杰坦言，「不可能不擔心」，只是，和品牌客戶的接洽，得到的訊息多是目前在主晶片持續缺貨的狀況下，還沒考慮到該問題。

立積積極發展手機Wi-Fi FEM領域，目前已經打進陸系各大手機品牌業者，也為立積重點產品，今年希望手機FEM的比重可以佔到2成。