內政部次長陳宗彥28日下午至警政署慰勞警方辛勞，針對近期國內疫情劇增，與各直轄市、縣市警察局長、分局長、所長等舉行視訊會議，感謝2年多來全國警力投入防疫工作的成效，請大家戒慎勿恐懼，並鼓勵踴躍接種疫苗，如果出現警力染疫後調配問題，也可運用「以篩代隔」措施來因應勤務運作，要大家安心工作。

陳宗彥表示，雖然國內確診人數攀升，但輕症與無症狀比例高達99.6％，中央流行疫情指揮中心會因應疫情滾動調整防疫措施，除了請警方安心生活外，也呼籲要簡約生活，使生活單純化，降低染疫風險，也鼓勵多下載「台灣社交距離App」，即時掌握與確診者接觸情形，保護自身執勤安全。

陳宗彥表示，未來重點工作包括快篩試劑實名制上線，請各地警局協助維護藥局、量販店等通路的安全秩序，指揮中心亦會儘速配發快篩試劑給警方使用；另外，指揮中心已簡化相關疫調工作，減輕基層員警工作負擔，請派出所多關懷轄內獨居長者，若有狀況，可依現行機制通報民政、社政或衛政單位。