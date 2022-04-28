原來這不是什麼神奇水中生物，只是一個成人玩具垃圾。（截自臉書社團《●【爆怨公社】●》）

潛水吸引人的一點是，可以遇見各式各樣水中生物，其中有不少生物造型獨特、讓人嘆為觀止。一名網友分享一張照片，只見一名潛水員瞪著一個外型奇特的「水中物」，驚訝到連呼吸器都吐掉，嘴型呈現「O」型。而眾多網友也一眼看穿此物真面目，直呼：「姐夫魚」、「龜頭魚」、「不要亂扔玩具！」。

一名網友在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》分享一張照片並發文：「話說這是什麼魚？好特別。」但又標註：「不要亂扔玩具！！」。照片中只見一名潛水員，雙眼圓睜瞪著一個外型奇特的「水中物」，驚訝到連呼吸器都吐掉，嘴型呈現「O」型。

而眾多網友都是「老司機」，一眼就看出這不是什麼奇特水中生物，只是一個成人玩具，紛紛搞笑回：「姐夫魚」、「龜頭魚」、「藍礁魚？」、「海姊夫啊」、「莖魚」、「海靈芝你賺大了」、「龜頭刀」、「這是龜不是魚」、「美人魚在用的，忘記收好」、「太歲，又叫肉靈芝，無毒、補中、益精氣、增智慧，治胸中結，久服輕身不老」。