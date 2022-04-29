聯德控股-KY(4912)由於股價近期重挫，達到公布自結損益標準，3月稅後淨利0.86億元，年增17.81％，表現依舊強勁，每股盈餘1.36元，但近期股價不理性下跌，公司指出，不排除實施庫藏股護盤。此外，該公司新廠設備已經進駐，在3月底、4月初投產，該公司取得三家健身器材訂單，今年來自健身器材營收貢獻上看35億元到40億元，將成為今年高成長的產品。

聯德控股-KY昨天公告大陸昆山地區正式收到復工核准，在4月停工期間，仍積極協調其他港口出貨事宜，將影響性降到最低，而目前主力生產基地都在台灣，昆山營收占比約3成，4月營收的確會受到受到停工影響。不過，聯德控股-KY指出，停工不代表停產，接單都相當正常，主要還是物流問題，希望物流狀況改善後加緊出貨，目標5月營收繳出優於以往同期成績。

聯德控股-KY今年第一季營收15.81億元，年減6.4％，其中，3月營收6.51億元，年減4.5％，但稅後淨利逆勢成長，來到0.86億元，年增17.81％，每股盈餘1.36元。主要由於健身器材、散熱產品毛利較高，加上匯率環境有利，法人估計，第一季獲利有機會繳出優於去年同期表現，因股本膨脹，每股盈餘仍達2.5元水準。

公司在2021年底公告斥資10.55億元取得桃園市中壢區廠房及土地，機器設備陸續進駐後，3月底、4月初已經正式投產，主要供應三家健身器材的訂單。聯德控股-KY表示，三家健身器材並非健身房使用的傳統型健身器材，這三家健身器材廠商都是新創事業，出貨是智慧型家用健身器材，與近期市場上銷量備受關注的傳統型健身器材廠商不同，三家的其中兩家已經進入量產，另外一家屬於新客戶，目前準備開模，預計下半年量產。

聯德控股-KY購置新廠主要就是將健身器材在台量產，去年營收63.69億元，稅後淨利4.66億元，再創歷史新高，健身器材比重約3成。今年健身器材訂單接近「爆單」，估計年營收貢獻上看35到40億元，營收比重逼近4到5成，主要以美系客戶為主，讓匯率及毛利處於有利位置。