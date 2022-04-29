在2022年，隨著智慧手機、自動駕駛汽車和5G無線連接主導嵌入式設計市場，Microchip的8位元PIC和AVR微控制器（MCU）系列市場占有率不斷擴大。在過去50年裡，8位元MCU市場一直在穩步增長，Microchip每年的銷量，相當於整個西半球的人口，人手一件。為了支援此一持續增長趨勢，Microchip宣佈推出5個新產品系列和60多款新獨立元件，為嵌入式設計人員提供最常見挑戰的簡單解決方案。

尋求創新設計的設計人員正逐漸轉採用Microchip的PIC和AVR微控制器系列新產品。這些新產品擁有強大的處理能力，能夠與其他晶片輕鬆通訊，以及無需對印刷電路板（PCB）進行修改，就能實現超強配置能力的類比周邊。這些元件將類似ASIC的功能與簡單的開發經驗相結合，擴展了傳統MCU的功能，並允許它們被配置為智慧周邊晶片。類似PIC16F171系列中的軟體控制運算放大器、多電壓輸入/輸出（MVIO）和帶計算功能的類比數位轉換器（ADCC）。這類的智慧周邊，為原本不使用傳統MCU的應用帶來了新的價值。

使用不同電源電壓晶片的系統經常需要跨越多個電壓域（例如，將5V的 MCU連接到1.8V的感測器）。此類系統通常需要電位轉換硬體，因而增加成本。Microchip最新的8位元MCU（包括AVR DD系列）中的MVIO周邊允許MCU上的單個埠在與MCU其他部分不同的電壓域中工作，無需額外的外部元件。

有些系統要求一定水準的速度和回應時間，這是軟體難以達到的處理能力。Microchip PIC和AVR產品系列的核心獨立周邊（CIP）可以用MPLABR程式編輯器（MCC）進行程式設計，以方便連接形成硬體處理鏈。藉由免除了軟體處理的週期時間，使得創建客製化周邊成為可能。例如，透過配置一個由脈波寬度調變（PWM）、SPI介面和可配置邏輯單元（CLC）組成的超級周邊，即可輕鬆控制一個需要獨特授時才能正確驅動的WS2812 LED陣列。

隨著8位元PIC和AVR MCU元件市場的持續增長，Microchip透過堅持其產品組合和支援結構中的強大基本功能，持續回應客戶的長期需求。PIC和AVR MCU非常容易用於設計，其支援網路使Microchip的客戶能縮短上市時間。8位元MCU產品組合是接腳（pin-to-pin）相容的，當需要更高效能或客戶希望盡可能提高產品供貨量，同時儘量減少重新設計的要求時，可以選擇替代的PIC或AVR MCU。

Microchip 8位元微控制器業務部行銷副總裁Greg Robinson表示，PIC和AVR MCU非常受歡迎，它們的設計能夠滿足我們客戶對當前以及未來應用的要求。我們還為8位元PIC和AVR MCU建立了強大的供應鏈，絕大部分都在Microchip自有工廠中生產。這使我們能夠以業內少見的方式控管生產過程。