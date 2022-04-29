升息衝擊房市買氣，據房仲業者統計旗下加盟店4月成交數字中可以看出，全台大多呈現衰退的局面，第2季在俄烏戰爭持續、Fed升息、台灣疫情等各種不利因素交相影響之下，房市前景充滿挑戰，不容樂觀。

4月受到國際升息加速、台股跌破萬七、政策打炒房等影響，房市買氣受到衝擊，購屋人態度轉為觀望，永慶房產集團4月全台交易量與3月相比量縮13%、台灣房屋集團七都交易量月減7.7%、住商機構月減11.2%、中信房屋月減6.5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，通常第二季是傳統房市交易旺季，交易量延續農曆年後的遞延買氣，會有較明顯的成長，但3月央行無預警升息1碼，而台股也因高通膨與供應鏈斷鏈危機而應聲下挫，衝擊民眾消費、購屋信心，加上打炒房政策積極審議中，民眾開始出現房市轉弱的預期心理，市場出現觀望氣氛，房市買氣降溫，讓4月房市交易量較3月減少超過一成。

在通膨壓力下，預估央行可能將有更進一步的升息動作，不過現階段利率仍在低檔，剛性自用買方進場更具信心，大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，對於購屋人來說，除在意成交價格外，也應該妥善規劃財務，避免因為升息造成壓力。

近期由於內政部禁止預售屋換約轉單規劃，對中南部預售市場產生相當影響，住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，例如高雄，確實有個案透過房仲業者協助平轉或小賺方式出手，惟多以中小坪數、投資型產品為主，雖未出現倒貨潮，卻已經是近期以來較明顯的賣方拋售，後續值得留意。