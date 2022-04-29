▲921震災後興建的平價住宅專案讓售，29日點交所有權狀。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

921震災後，南投縣興建6處平價住宅，讓受災戶有棲身之所，20多年來，承租戶希望縣府改租為售，讓他們擁有屬於自己的家；縣府體恤民眾需求，透過修法方式解套並且辦理專案讓售，共有84戶順利購屋。

921平價住宅專案讓售，所有權狀點交儀式，29日在埔里鎮北梅新社區活動中心舉行，由建設處長李正偉等人，將建物及土地權狀發給完成購屋的受災戶，也解決困擾他們多年的購屋難題；縣議員林芳伃、王彩雲，埔里鎮長廖志城、北梅里長林輝彰等人，都到場祝賀災民順利購屋，並肯定縣長林明溱展現最大誠意和魄力解決問題，以及縣府團隊的努力。

李正偉表示，縣長林明溱上任後，針對延宕多年的921平價住宅承購問題，認真尋求解決之道，評估照顧弱勢及社會資源公正分配原則，考量承租戶經濟能力及承購意願、房屋售價規範與辦法後，於2017年1月修正《南投縣縣有財產管理自治條例》，再依此法源與優惠的計價方式，將平價住宅以專案讓售賣給具有資格的承租戶；而針對讓售金額、租金全額抵扣、銀行貸款、繼承等問題，也都是站在民眾的角度思考，給予最大優惠與正面回應，設法解決承租戶的困難，依各戶坪數大小計算，大多數住戶大約再繳100到130萬元的金額，就能一圓購屋夢。

李正偉表示，921震災後興建的平價住宅，是依據《921震災重建暫行條例》相關規定執行，但因該條例已廢止，縣府為解決承租者的購屋需求，特別修改《南投縣縣有財產管理自治條例》，讓專案讓售於法有據。