中信兄弟洋投泰迪28日狀況不佳，面對受疫情影響的味全龍僅先發3.1局就狂失7分，追平生涯單場最多失分紀錄，他坦言昨天純粹就是自己狀況不好，與多休1天無關，接下來最重要的是要從失敗中去學習。

泰迪連2場先發面對龍隊，但結果卻是兩樣情，20日他繳出來台第2次完投、首度無四死完投完封勝，但昨天卻是投不滿4局就被KO退場。總教練林威助認為，泰迪昨天多使用變化球，但進入好球帶位置都偏甜，「對方可能有設定到，之後會請投手教練與他溝通，在配球上多注意一點。」

泰迪則表示，味全打線非常好且積極攻擊，自己沒有表現到該有的程度，希望下次先發時能做得更好。前一場賞給龍隊9顆「鴨蛋」，但昨天卻被打爆，泰迪退場時還被鏡頭拍到摔手套的畫面，「當然不想下場，我覺得能做得更好，但當時的情況換投對球隊是對的，當下的情緒是對自己表現不滿意。」

原本泰迪要在27日先發，但因龍隊陣中有隊職員快篩呈陽性，延後一天才先發，但他認為這跟昨天表現無關，純粹是自己的狀況不理想，「遇到狀況要更努力突破，希望能從昨天的失敗中去學習。」昨天失掉7分皆為責失，也讓泰迪自責分率從0.39暴增到2.73，自責分率排行榜也滑落至第5名。

昨天賽後泰迪在IG限時動態上放上一杯紅酒的動態，他笑著說自己不是因為投不好借酒澆愁，「我有時候會自己喝一杯，享受夜晚，喝杯酒放鬆、看看電影。」除了紅酒，泰迪也分享起自己喜歡的酒類，啤酒喜歡Stella Artois、Corona，威士忌喜歡Johnnie Walker ，紅酒則是偏好Merlot。