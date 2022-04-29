遊艇，是上流社會彰顯社會地位的休閒運動。沛納海（PANERAI）近日與汽車遊艇改裝專業團隊BRABUS合作聯名表，以一艘BRABUSShadow 900 Deep Blue奢華快艇為靈感，打造充滿奢華氛圍的
Submersible SBRABUS Blue Shadow Edition專業潛水表，更添品味。
BRABUS是德國專門改裝汽車遊艇的一線精品，去年沛納海即與BARBUS合作推出聯名表，廣受好評。今年在帕爾馬國際遊艇展（Palma International Boat Show）上，BRABUS發表一艘名為「Shadow 900 Deep Blue」的遊艇，沛納海也同步以該快艇為靈感打造聯名表，雙強聯手，更是所向無敵，在展場豔驚四座。
Submersible SBRABUS Blue Shadow Edition融入快艇的藍灰配色，表殼為鈦金屬，表圈和表冠護橋槓桿為Carbotech碳纖維材質，全球限量僅200只。
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