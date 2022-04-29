市調機構IDC最新初步資料顯示，今年第一季全球智慧型手機出貨量比去年同期衰退8.9％，不僅代表智慧型手機市場連續三季衰退，第一季出貨僅3.14億支，比IDC在2月份的預測低了大約3.5％，三星、蘋果則在供應鏈與零組件掌握程度優於競爭對手下，首季市占率分別為23.4％、18％，都有所提升，小米、OPPO與vivo第一季出貨量年減幅度都遠高於市場平均衰退值。

IDC表示，消費者對通貨膨脹和經濟不穩定的嚴重擔憂，又有零組件缺料、運輸成本上升的壓力，以及最近上海、昆山的封城，都讓全球消費者的消費意願、特別是中國的消費者，普遍偏向負面，也讓已經很困難的局面變得更加艱難，除此以外，俄羅斯入侵烏克蘭也使得東歐與中歐對智慧型手機的需求受到影響，都讓手機品牌業者對於今年採取更為保守的策略。

IDC進一步表示，從區域角度來看，今年第一季中歐和東歐智慧型手機出貨量下滑近20％，不過，中歐與東歐並非全球手機出貨量下滑的「罪魁禍首」，中歐與東歐只占全球智慧型手機出貨量6～7％、營收占比更只有5％，全球手機出貨量縮水的主因是中國和亞太地區，中國與亞太地區占全球所有出貨量的近一半，而中國與亞太其他地區合計手機出貨量在今年第一季下降12.3％。

而在各主要品牌方面，IDC表示，三星、蘋果受惠於供應鏈與零組件掌握能力優於其他競爭對手，三星第一季出貨量僅年減1.2％，蘋果甚至逆勢增加2.2％，都明顯優於市場平均衰退幅度8.9％，而三星第一季的市占率達到23.4％，更創下2018年第一季以來最高的市占率，蘋果也在出貨量逆勢上升下，首季市占率來到18％。

三星、蘋果以外的中國手機品牌業者，則都受制於中國內需市場不振、零組件缺料導致主攻外銷市場的中低價手機供應不足，第三名的小米第一季手機出貨量年減17.8％、第四名OPPO年減26.8％，第五名的vivo更年減27.7％，都比市場平均衰退幅度大很多。

雖然智慧型手機首季出貨量不佳，IDC仍樂觀認為，任何減少的需求都不會消失，只是需求何時恢復的問題。