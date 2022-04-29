疫情升溫，台北市議會多名議員、助理染疫，台北市議員許家蓓29日晚間於臉書指出，服務處同仁PCR陽性確診，她表示取消所有行程、服務處雖然暫不開門，「我和服務處四位同仁即日起會先自主居家隔離，靜待衛生單位進行疫調及匡列。」

許家蓓指出，服務處有位同仁PCR陽性確診，服務團隊今日都已快篩，她和其他同仁全數陰性，請鄉親們放心。

許家蓓說，她自己雖然不是密切接觸者，但為求謹慎，仍會取消所有行程，在家自主隔離及健康監測，「所以也要跟鄉親們道歉，明天起松山信義各里陸續舉辦母親節活動，家蓓要跟大家請個假，沒辦法當面向大家傳達母親節祝福，真的不好意思。」

許家蓓說明，服務處的主任因為前幾日皆請假，和確診同仁無接觸，以及議會辦公室同仁平時未和服務處接觸，因此議會辦公室仍會維持正常運作，目前正值開議，會持續落實職責監督市政。

許家蓓強調，在她及部分同仁自主隔離期間，服務處雖然暫不開門，但仍會居家辦公持續為大家服務。有任何市政反應及陳情，仍然可以透過電話、Facebook、Line等多元管道告訴我們，團隊服務絕對不會打折。

許家蓓坦言，團隊有同仁確診，免不了歷經一陣緊張及慌亂，目前也請確診同仁自主通報，然因確診者多，衛生局防疫業務繁重，「所以我和服務處四位同仁即日起會先自主居家隔離，靜待衛生單位進行疫調及匡列。」

最後，許家蓓說，期盼確診的同仁早日康復、一切平安，大家一起回到地方繼續服務民眾。