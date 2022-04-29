何戎曝個人確診SOP，呼籲大家面對疫情不要過於慌張。（摘自臉書）

台灣演藝圈確診人數每日俱增，寰宇新聞台主持人何戎、TVBS主播陳文越、三立主播周楷都在28日傳出確診的消息，何戎透露自己在26日確診，接著妻子、女兒也陸續確診，由於兒子為匡列者，所以目前一家四口都居家隔離。

他29日在臉書報平安並分享確診後的心情，「確診不可怕，比較可怕的，應該是對未知的恐懼」，他表示隨著每天確診人數的增加，先有確診的「心理準備」是必須的，因為真的有可能，你不知道自己是怎麼感染的，一旦覺得可能確診，就要提高警覺了。

同時他也分享自己確診時的4點SOP，包括出現當身體出現嚨痛、頭痛、發燒等疑似症狀時，必須趕緊進行快篩，結果呈現陽性時盡量不要搭乘大眾交通工具，趕緊前往醫院進行PCR檢測，證實確診後，即開始10天的「居家隔離」，（確認當天是第0天，隔天才是第1天）；最後他提到在家期間，盡量放鬆心情、保持喜樂的心，注意飲食均衡、保持正常作息，多喝水、多睡眠、按時服藥，呼籲大家確診後不要太過慌張。