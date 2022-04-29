疫青圖

中央29日公布新竹縣新增162例確診案例，分別為85位男性和77位女性，皆為輕症或無症狀，年齡為1到76歲，12歲以下佔17人，65歲以上3人，多數仍為青壯年。無症狀者81人佔5成，新竹縣居家隔離人數為757人，居家照護人數為444人。

162例地區分布為竹北市59例、竹東鎮33例、湖口鄉21例、新豐鄉15例、新埔鎮11例、關西鎮8例、芎林鄉7例、橫山鄉4例、尖石鄉3例、北埔鄉1例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，竹縣防疫關懷包配合中央確診者防疫規定調整重點，昨起確診者關懷包因居家照護10天無須採檢，因此不提供居家快篩試劑。

另居家隔離者的關懷包，配合中央縮短居家隔離天數為3＋4天，快篩試劑由轄區衛生所提供，放入關懷包，因應昨中央4月26日起實施居家隔離「3＋4」新制，考量「快篩實名制」已上路，28日起調整居家隔離公費快篩試劑發放數量，國小至高中學生發放2劑快篩試劑，大學以上學生及成人發放3劑快篩試劑，提供隔離期間初篩、有症狀或自主防疫期間首次外出時使用，學生務必於4天自主防疫期滿且於次日快篩檢測陰性後方可上學。

新竹縣社區篩檢站29和30日下午6時到9時，在大安醫院急診室外、北榮新竹分院急診室外提供服務。