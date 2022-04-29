本土疫情爆發至今，雖逾99%患者為輕症甚至無症狀，但千萬不可掉以輕心。醫師蘇一峰分享，一名確診婦人收治後原本都正常，病情卻在短短6小時內急轉直下，突然轉重症，到目前還沒脫離險境。

北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰臉書PO文，指一名75歲的婦人確診後送院，原本X光乾淨、白血球正常、發炎指數正常，新冠藥物瑞德西韋也用了，不料才過幾小時，血壓快速下降，而且喘了起來，「半夜奮戰到底才救回一命」。

該名婦人持續觀察中，尚未脫離險境。蘇一峰表示，個案雖有糖尿病、高血壓，但自我照顧能力很好，如果在急診，很可能就放她回家了。網友直呼好險，因近來有些確診者就是輕症後評估無礙辦出院，沒想到返家後病情迅速惡化，導致不幸發生。

蘇一峰強調，分享個案只是想告訴大家，輕症回家後突然轉病危，醫療團隊真的沒辦法預測；如果病房夠當然都可以住院，但現實是「確診太多了，不可能都住院觀察」。