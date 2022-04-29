儘管俄羅斯入侵烏克蘭引發國際社會嚴厲制裁，不過卻無礙歐盟持續向俄國進口石油、煤炭和天然氣等化石燃料。根據能源與清潔空氣研究中心（CREA）報告指出，自俄烏開戰以來的2個月時間，歐盟總共向俄羅斯購買價值約460億美元的能源產品。

CREA分析師麥里維塔（Lauri Myllyvirta）表示，該金額是去年同期的一倍多，不過他也解釋這主要是這些能源產品價格近來暴漲所致。

受到去年全球多國陸續解封、推高對燃料需求增加，導致能源價格出現狂飆。之後又遭逢俄國入侵烏克蘭，讓石油與天然氣價格又進一步攀高。在同時石油輸出國家組織（OPEC）成員國無法在擴大增產議題上達成協議，也令石油供應也陷入緊繃。

CREA表示，在俄烏交戰的兩個月期間，俄國對全球能源出口總額約為663億美元，不過光是歐盟就高占該總額的7成。調查發現，這段期間歐盟向俄國購買的天然氣比以往增加1成、液化天然氣增加2成。石油與煤炭則分別減少2成與4成。

這項調查結果出爐，也正值歐洲國家面臨國際社會施壓，要求禁止購買俄國能源，以避免後者將此油錢用來資助烏克蘭戰爭。但迄今歐盟對此議題卻依然未達共識。麥里維塔提到，儘管俄國面臨歐美多次制裁，但受惠於能源出口的豐厚營收，使得該國國庫資金仍舊相當充裕。

立即切斷對俄國能源的依賴，對擁有27個會員國的歐盟而言，是極具挑戰性的任務。歐盟天然氣進口約有4成來自俄國，另外27％的石油與46％的煤炭也多從該國進口。

當中又以德國對俄國能源倚賴最深，自從俄烏開戰後，該國是俄國能源最大買主。根據CREA資料顯示，這段期間它總共向俄國購買了價值91億歐元的能源產品。其次是義大利、購買金額為69億歐元。中國排行第三、購買67億歐元，接下來則分別是荷蘭的56億歐元、土耳其的41億歐元與法國的38億歐元。