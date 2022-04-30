宜蘭1名男子要求女友幫他找工作，但女友小花因為擔心無法達成任務被罵，隨口騙稱找到一個2萬4的咖啡廳工作可試試看，未料林男到店家面試時，發現薪水根本超低，便恐嚇小花要付2萬4000元，甚至還自行漲價到3萬元，更不斷傳訊息威脅恐嚇，甚至還揚言要殺了他們全家等，小花害怕下提告，法官依故意對少年犯恐嚇取財罪，處有期徒刑9月。

據判決書指出，林姓男委託16歲女友小花（化名）幫忙找工作，小花擔心被罵就謊稱有一家咖啡店薪資2萬4000元，請他去應徵。不料林男前往咖啡商接洽後，根本領不到小花告知的2萬4000元，最後才發現是小花虛構職缺，竟認要求對方向他支付薪資。

林男基於恐嚇取財之犯意，於109年4月間起，接續以通訊軟體LINE傳送「我幫你家人辦喪事的時候你就有空了」、「明天幫你辦喪事喔」、「弄死你全家你信不信」、「我幫你做免費升級，監獄升級靈骨塔」、要求小花支付24000的薪水給他否則叫要威脅小花及家人的性命。

林男甚至還提高金額，「第二今天一過，我沒拿到錢明天只能匯款30000」、「基本底薪就是三萬」、「老子洗好澡之後今天匯款的數字就已經提高了」、「為什麼我他媽到現在都沒收到」、等不斷恫嚇小花需支付2萬4000元或3萬元，小花心生畏懼便報警提告。

宜蘭地院法官認為，從聊天紀錄中只見，小花均一再以含糊語句拖延對林男對於工作之認知與薪資之催討，2人未就具體工作內容詳與告訴人商談，林男僅不斷的要求小花支付薪2萬4000元，更逕自單方率然提高薪資至3萬元且無任何轉圜空間。且縱使小花虛構咖啡廳工作職缺，林男也尚未就職，本無向小花要求支付預先告知薪資之權利，小花也非林男之雇主，故依上述被告與告訴人於通訊軟體LINE之對話歷程，林男無任何要求小花支付薪資之理，又不斷傳送顯含恫嚇言詞之訊息，依故意對少年犯恐嚇取財罪，處有期徒刑9月。