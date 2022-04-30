中油：5月國內天然氣價格僅電業用戶調漲20％ 18:482022/04/30 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油宣布5月份國內天然氣價格調整方案。中油表示，天然氣因國際局勢變動而應調漲，惟配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲20%，其他用戶仍不予調整，自111年5月1日零時起實施。 5月天然氣僅電業用戶調漲2成 中油：其餘持續凍漲 碳費如每噸收100元 立委：占不到中鋼營業額1％ #調漲 #中油 #天然氣價格 #電業 #天然氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄：今年天然氣產量同去年 波蘭改透過德國續買 11:152022/04/29 財經 俄停供氣 范德賴恩：仰賴俄化石燃料時代將結束 14:432022/04/28 國際 貨輪載33油櫃沉沒台東外海 航港局追蹤尚無漏油 10:292022/04/28 生活 大漲租金60倍 中油嘉義勞宅租戶自救會今抗議 12:082022/04/29 生活 南市龍眼災損救助每公頃6萬元 30日起開放申請 19:422022/04/29 寶島 「災難性的一天」 CNN：拜登時間不多了 17:552022/04/29 國際 漲價收效 賓士Q1業績亮眼 重申維持今年財測目標 04:102022/04/28 全球財經 俄國斷供天然氣 重擊歐元 04:102022/04/28 全球財經 制裁失靈 歐盟狂買俄國能源 04:102022/04/30 全球財經 歐洲要擺脫對俄能源依賴 老美不出手相救關鍵曝光 07:052022/04/28 國際 美媒：德國不再反對 歐盟禁俄國石油可能性增 14:252022/04/29 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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