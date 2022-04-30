中油宣布5月份國內天然氣價格調整方案。中油表示，天然氣因國際局勢變動而應調漲，惟配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲20%，其他用戶仍不予調整，自111年5月1日零時起實施。

5月天然氣僅電業用戶調漲2成 中油：其餘持續凍漲
碳費如每噸收100元 立委：占不到中鋼營業額1％
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