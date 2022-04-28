立委賴惠員今天邀請相關部會召開「氣候變遷因應法」公聽會，會中立委吳怡玎表示，如果碳費每噸課100元，以中鋼2020年直接碳排計算，預計每年繳交的碳費占中鋼全年營業收入不到1％，呼籲應從公營排碳大戶如台電、中油等開始「公營先行」。

公聽會今天邀請政府部門、專家學者、環境保護團體與會，盼讓氣候法更能完善被討論。

吳怡玎說，政院版的氣候法草案僅訂出2050淨零碳排、且路徑為線性減排，相較IEA路徑圖不太一致，「訂太遙遠的目標不切實際」；而已開發國家2025年時預估碳排每噸為75美金、特定新興市場為45美金、其他開發中國家為3美金，台灣是哪一種等級的國家呢？且IEA要求直接排放或間接排放皆應課徵碳稅或碳費。

立委蔡壁如說，氣候變遷因應法會影響未來20年至30年，民眾版所提的草案要求各部會權責應入法外，也要求路徑應入法，且應短期碳費、長期碳稅，否則若以碳費100元試算，每年收入達200多億元，恐怕會成為環保署的小金庫。

立委洪申翰認為，現行溫室氣體管理法最大的問題就是各部會不斷推卸責任，因此要求各部會權責應入法才不會再互踢皮球；「減碳救地球、調適救台灣」，他強調，而要做好調適則應有氣候科研做好評估，但現行大多機構多自行其事，應要成立氣候科研專責機構統籌。