鄭家榆出自傳散文《開始愛：走得跌跌撞撞，受過傷的路上，花都開了》，勇敢揭露深藏心中的傷痕，自剖的過程讓她身體出現劇烈反應，身心靈都病了，長皰疹、慢性病復發，寫完書卻療癒了自己。從缺乏愛的童年，到開始懂得愛的漫長過程，透過認識並接受自己，得到了無所畏懼的勇氣：「如果我一無所有，我也不怕。」

鄭家榆出身單親家庭，親情的不圓滿，父親長年的偏心，讓她自幼就缺乏安全感及愛，書寫童年的不愉快回憶，讓她覺得彷彿「身心靈都病了」，「我的細胞中好像在對抗恐懼，我每天牙疼、頭疼，還長皰疹，慢性病復發吃類固醇，每天上午寫作完就能量耗盡，剩餘半天就像個死人癱在沙發上，活得像個神經病，一個靈感就覺得這邊要改、那邊要改。」

鄭家榆至今單身，她對感情隨緣，先愛自己。（圖／侯世駿攝）

妙的是，寫完書後，很多人說她皮膚變白了，彷彿是個排毒的過程。鄭家榆說：「我覺得透過寫作，我有找到一些人生答案，過程中腦子裡突然冒出一句話，『如果我一無所有，我也不怕』，我找到追求心靈的管道，就算一無所有、養老金沒存夠、復出不順利，那都沒關係了。人生經歷了這麼多，我好像可以從所有痛苦上找到原因，我可以面臨挫折永不崩潰，很多事情都能看得很淡。」

.50歲鄭家榆看起來相當年輕，完全看不出年紀。（圖／侯世駿攝）

回憶前半生，鄭家榆坦言自己很有貴人運，讓她省思及更加認識自己，包括編劇王瑋點出她與劇本角色的不同，來自她不是在有愛的環境下成長，「妳缺乏愛，所以渴望被愛，妳不懂得付出，只希望得到」，一番話如同當頭棒喝，讓她得到解答，原來自己渴望愛是跟原生家庭有關，後來的人生過程，她也理解了是太渴望才會有失落，「我現在五十歲，懂得如何更自在，付出不要要求回報，也要懂得說不。」因為能看透許多事情，她現在也成為朋友們的貴人，甚至還有更年長者請她給予人生建議。

鄭家榆認為要心靈強壯，累積自信很重要。（圖／侯世駿攝）

人生來到了五字頭，鄭家榆卻保有年輕外表及心態，她說自己從不做醫美，且還抽了二十多年的菸，作息、運動及心靈強壯才是幫助她維持美貌的關鍵，「我早睡早起，也有運動習慣，還有我相信瑜珈冥想，這些都能幫助培養『心靈肌肉』，我覺得心靈受傷的人都能嘗試看看，生活上犒賞自己不是去唱KTV、血拚，而是培養心靈肌肉。」

寫書被鄭家榆形容像是個排毒的過程。（圖／侯世駿攝）

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