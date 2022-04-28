鄭家榆以電視劇《懷玉公主》懷玉一角走紅演藝圈，經歷過親情、愛情幾波起伏，日前出書並在高點綜合台《震震有詞》中，與觀眾分享她自小與雙親的相處、愛情觀及現在的心境。

母親是名編劇張明玉，鄭家榆回想自己的出生是不被期待的，「奶奶常嘆氣說什麼時候生個男的」，在重男輕女的家族氛圍下，鄭家榆一出生就被抱到外公外婆家，在必須生男孩、生活不快樂的重重壓力下，母親過得極不快樂便與父親離婚，而後母在嫁入鄭家後如了奶奶的願生了個男孩。

上小學時鄭家榆被接回鄭家，在重男輕女家族氛圍下她自認從小很會看臉色最會討拍，只是她課業成績不是頂尖感覺較不受寵，跟住在外公外婆家相較之下她坦言不喜歡住在鄭家，「從小我有挨揍三部曲，只要爸爸一瞪我就會哭，我功課不好、身體不好，加上我在學校動不動就吐常常昏倒，感覺回到鄭家後很不快樂」。

鄭家榆表示，當時父親可能覺得她裝模作樣吧！她也曾經被爸爸打到嘴角腫，當母親週末接她跟姊姊回家同住時，發現她嘴角有傷，一氣之下將父親公事包內的文件全部撕破，在她寫書記錄這一切時的領悟是「媽媽非常愛我跟姊姊，當時爸爸也許也是愛我的。」

之後鄭家榆與姊姊隨著母親搬到美國居住，「一開始姊姊跟媽媽吵的很兇，媽媽有時候講話比較尖銳，對姊姊說妳個性就像是鄭家人、妳就跟一張白紙一樣，但割起來比誰都痛，很戲劇化的言詞。」最後姊姊受不了搬出去留鄭家榆跟母親同住，「跟媽媽長時間相處會無法呼吸。」

某日母女倆又起爭執，母親咬了鄭家榆，讓她決定漂流寄住在同學們家長達一個多月。到了15歲那年她受不了提出「我不想跟妳住在一起，我想回台灣陪爺爺(外公)。」沒想到母親要她至芝加哥友人家中幫傭賺取生活費，她咬牙去了半年，但因為抽菸被對方知道告知母親，「可能她覺得我讓她沒面子，就讓我回台灣了。」

回台後她15歲開始工作，只是礙於綠卡身份，一年後她跟著再嫁的母親再度回到美國，再度遇到相處上的矛盾，鄭家榆便跟姊姊回台合租房子並完成學業。聽完這些歷程，主持人謝震武律師疑惑，「妳跟母親也許生活上有很多爭執甚至無法共處，但光從母親為了妳被爸爸打而翻臉，證明母親是愛妳的，怎麼會走到母女撕破臉這一步？」

鄭家榆悠悠道來，原來引爆點是2002年在《小燕有約》上她直白地回答「我媽媽結了5次婚。」播出後讓母親暴怒，「可能因為當時她又再婚，對方應該不知道媽媽的過往，可能媽媽怕被男方知道氣得掛我電話，從此母女間大概有5年沒有聯繫。她在寫書過程回想，由於母親善變的教育方式，讓她在美國生活不如預期，漸漸的對親情感到失望，將心力轉移到愛情上。

聊到與孫耀威的那段感情，她自認脾氣不好易把工作壓力發洩在對方身上，當她接到對方來電要冷靜一段時間後，戀情正式告吹，鄭家榆說：「他對我真的很好，在戀情結束後認識友人透過身心靈課程度過低潮期。」如今的她對愛情沒有任何憧憬，享受現在安穩簡單的生活。