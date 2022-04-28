曾之喬在新片《售命》中飾演單親媽媽，現實生活中，尚未當媽的她笑說「可能我比較早出道，很多時候就像個大姊」，加上並非首次演媽媽，已有經驗，所以揣摩起來不會太困難，至於覺得自己之後會是個怎樣的母親？曾之喬說很難想像，「我的個性比較好為人師，希望一切都有秩序，所以應該會是個好玩，但很有原則的媽媽吧，因為有原則就會有威嚴，不過或許到時候又會因為太可愛捨不得罵 」。

她與辰亦儒結婚近2年，卻因疫情爆發，不只婚禮被迫取消，夫妻倆目前分隔兩地，也延後了生子計畫，天蠍座的曾之喬，冷靜沉著，永遠知道自己要什麼，「我想不想結婚或生小孩都是已經有個自己的節奏，不太會受到別人的影響，這些我跟老公自己決定就好」，對於婚後肚皮動態一直不斷收到外界的關心，她笑曝對外都會回「一直有在努力」，但她其實還是比較想依照一般的程序，辦完婚禮再準備懷孕，「覺得先等疫情這個不可控的因素過後再說了，不然勞師動眾太麻煩，雖然心裡有自己的步調，但也沒一定要掐死」。

曾之喬是個非常有自己節奏的人，不太會受到外界影響。（粘耿豪攝）

被問到是否會想凍卵？曾之喬說自己很注重養生，也常會做健檢，「數值都在正常範圍內，沒必要刻意去」，看到身邊不少姊妹都有去凍卵，她也自有一番見解，「是個保障的手段沒錯，但要想清楚是為了什麼，不要因為出自於恐懼而去做一項投資，因為你不會變得更安心，只會吸引更多的恐懼」，認為如果覺得自己不生孩子會有遺憾，那就該現在就開始計畫，「先存等個幾年之後再說，這太矛盾了」。

曾之喬希望等疫情結束後再補辦婚禮。（粘耿豪攝）

片中她與傅孟伯有場親密熱吻床戲，曾之喬事前排練時曾掛彩，幸好老公不知道，「受傷他會念，不讓他知道比較好」，自己也屬於不會主動討拍的類型，笑喊「因為沒什麼太大的意義啊」，接著提到「拍戲那段時間其實滿傷人的，你把更多的精神都在那個角色裡，整個人好像都沒回家一樣，吃飯也心不在焉」， 所以她認為不要把太多在劇組的事情帶到與親友的對話中，即使對方的身分同樣是演員，「因為如果不是這個劇組的人，根本不知道你們經歷了什麼，聽了會覺得你好遙遠，甚至有人會覺得沒那麼被尊重」。

曾之喬感謝父母為自己無私的付出。（粘耿豪攝）

片中她為救兒子，連自己的命都可以不要，曾之喬也分享自己17歲時，媽媽陪她飛大陸拍攝《又見一簾幽夢》，「但因為我太累，很常不耐煩，對她冷言冷語，尤其是她在管我時，就會說出一些很傷人的話，例如『沒有一定要你來啊』，當時覺得她超不重要，自己都能負荷」，讓她現在超級後悔，「回想起來，當時我人生地不熟，沒有家人陪伴怎麼辦，對我來說就是個定心丸，有種安心感」，更敬佩地表示「父母真的很偉大，在一旁看著你，讓你無後顧之憂地去冒險，奉獻他們的時間，成就你的夢想，光是這點真的就非常了不起了，我都不知道自己以後做不做得到」。

現在她則是與媽媽無話不談，感情好到像閨蜜，「那一代的女性都很堅毅，都有種『阿信臉』，很開心發現媽媽可以很放心地跟我聊天，願意和我講這些關於家人的辛苦事情，會覺得自己長大了，有能力給她一些很中立的判斷了」，自己也很喜歡聽媽媽分享婚姻故事，「每次想到都覺得很神奇，怎麼可以結婚2、30年，到這個年紀還是有甜蜜時刻，聽聽長輩們的相處之道」，愛聊天的她更不忘補充「發揮長才就是最好的孝順方法」。《售命》本周五（29日）上映。