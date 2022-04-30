隨著本土疫情不斷延燒，在家快篩也變得普及，但仍有不少民眾不敢自己使用，疾管署近日也公開影片，教導民眾正確使用快篩試劑，而影片中示範如何戳鼻的白皙仙氣正妹，因為外貌太亮眼，立刻引起熱議，網友也神出她的真實身分。

疾管署近來的防疫宣導影片「家用快篩試劑如何使用」篇，由食藥署長吳秀梅擔任旁白，教導民眾如何正確使用快篩試劑，而影片中實際操作示範戳鼻的，是一名留著及肩長髮、皮膚白皙的正妹，只見她有一雙水靈雙眼和精緻五官，氣質出眾讓人很難不注意到。

而網友也好奇這名正妹身分，在PTT表特版發文，希望能得知她的IG帳號，「求神人，我剛看到這廣告也覺得超正」、「一分鐘的影片我看了半小時，浪費我的時間」。

正妹身分曝光，是「AKB48 Team TP」23歲成員林亭莉。(圖／取自林亭莉IG)

而有網友神出這名正妹其實是「AKB48 Team TP」的23歲成員林亭莉，並大讚她是真的正，林亭莉是個泰雅族女孩，經過秘密培訓1年，2年前組成The Puzzle5樂團出道，擔任吉他手，更在年底要上映的電影《哈勇他們家》中擔任女主角。

她28日也在社群分享拍快篩教學片的花絮照片，開心表示：「平時我們也常常自己做快篩，我都會拿起手機紀錄快篩的過程，沒想到！非常榮幸能拍這部影片為大家服務。」粉絲也紛紛留言「連快篩都這麼美」、「妳連戳鼻都長得很正」。