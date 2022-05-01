今(1)日為111學年度四技二專暨二技統一入學測驗第二天，隨著本土疫情延燒，昨日已有234名考生因確診無法應考，今日截至上午9時統計，累積確診考生數286人，較昨日增52人，居隔居檢考生數2441人，較昨日增221人。

四技二專統一入學測驗將於4月30日、5月1日連續兩天舉行，截至昨日上午9時確診考生人數234人，使用隔離試場考生2220人，共準備696間隔離試場。

今日時序邁入第2天考試，據四技二專暨二技統測最新統計，截至今日上午9時累積確診考生數286人；居隔居檢考生數2441人；使用隔離試場302間，昨日考試中因通知確診無法繼續考試人數1人。

教育部日前宣布，若在應考時接獲確診通知應立即停考並後送，後續將以額外名額方式補救，假如考生被匡列為「3＋4」的居隔及居檢對象，須在隔離試場應考。

另因應台鐵勞動節不加班，教育部承諾補助統測考生接駁費用，目前已有579位考生申請，經費粗估約新台幣34萬元。