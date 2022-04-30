新北市政府向中央提報居隔轉型計畫，尚未獲得中央核定，新北市長侯友宜今（30）日表示，居隔轉型勢在必行，因要把目標轉到確診中重症者，讓公衛體系確保醫療量能。
侯友宜表示，今天新北居家照護已達1萬1000名，量能在轉換過程中，被動式的管理變成自主居隔管理，這條路勢必要做，這段時間會不斷和中央溝通。
侯友宜說，至於新北市的醫療量能現在為止一定夠，因為目標擺在中重症，醫療量能夠確保，是因為在前段時間，非常快速把確診者轉換成居家照護，已分擔大部分醫療量能。
新北市政府向中央提報居隔轉型計畫，尚未獲得中央核定，新北市長侯友宜今（30）日表示，居隔轉型勢在必行，因要把目標轉到確診中重症者，讓公衛體系確保醫療量能。
侯友宜表示，今天新北居家照護已達1萬1000名，量能在轉換過程中，被動式的管理變成自主居隔管理，這條路勢必要做，這段時間會不斷和中央溝通。
侯友宜說，至於新北市的醫療量能現在為止一定夠，因為目標擺在中重症，醫療量能夠確保，是因為在前段時間，非常快速把確診者轉換成居家照護，已分擔大部分醫療量能。
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