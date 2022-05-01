日本男藝人白洲迅過去主演日版《我可能不會愛你》，外型清秀陽光，還演過近來很夯的BL劇《Life線上的我們》、《消失的初戀》等作品形成話題討論，成為BL劇的頂尖男星，後續在從韓國來的《我們結婚了》，共同和堀田茜甜組CP組合，現實感情世界也頗令人關注，30日這位大家心中的男神宣布結婚喜訊，對象是大他6歲的健身網紅竹內涉，未婚妻穿上低胸婚紗禮服，卻意外遭到網友議論。

白洲迅IG上傳拉麵照，宣布結婚喜訊。（圖/白洲迅IG）

白洲迅日前在IG上傳拉麵照，光看照片以為他接下了拉麵業配，看過貼文後才知道，他是在宣布和女星竹內涉結婚了，也很抱歉突然讓大家嚇一跳，也說到妻子不管做什麼事情都很積極，對人沒有差別看法，被她所深深吸引，因此決定和她一起走入禮堂，浪漫告白只有愛妻才能有他，今後也會朝著演員身分努力。

竹內涉穿上暴乳婚紗，無奈精心挑選過的婚紗，卻為她無端捲入爭議。(圖/竹內涉 IG)

竹內涉原先出身自偶像，直到近年才改拍寫真集，IG上經常曬出健身照片，博取眾人眼球。她6歲差姊弟戀情開花結果，同樣也曬出吃拉麵照，老公坐在左邊、老婆竹內涉坐在右邊，手上戴上婚戒，照片被切成兩個部位，隔空放起閃來卻閃瞎眾人。然而穿上深V爆乳婚紗照，卻被指責這件婚紗太過暴露，引來酸民一陣開酸。

竹內涉婚紗照超美，卻被說穿著不得體。(圖/竹內涉 IG)

仔細來看，竹內涉全身服飾，蕾絲婚紗胸前剪裁低胸設計，露出深邃事業線，以及大片美肩和鎖骨，臉上洋溢著超幸福笑容，怎知酸民連藝人結婚穿什麼都不放過，接連砲轟起竹內涉選在丈夫的上司和初次親戚見面的場合，穿這種露胸的不雅服裝未免太過分，猛譙就算結婚也不要穿這種婚紗，還說因為這樣對男方評價跟著降低，令人搖頭。