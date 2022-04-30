一名50歲罹患多年腎病的陳先生，長年於腎臟科追蹤，偶然間於網路上看見一則研究報告，文章指出「多食用肉類可延長壽命」，覺得與醫師建議的低蛋白飲食有落差，於是趁回診機會諮詢醫師意見。

●腎臟不佳又高蛋白飲食 恐加速腎惡化

衛福部臺中醫院腎臟科醫師劉思緯表示，高蛋白飲食對一般健康成人造成的影響可能不大，但對腎功能不佳的患者而言，高蛋白飲食就像毒藥一般，會加速腎臟衰退，嚴重影響殘餘腎功能。

● 蛋白質攝取量 不同情況限制量不同

根據國民健康署的「食物代換表」與「每日飲食指南手冊」指出，50歲60公斤有適當活動強度的健康男性，其每日建議熱量為2250大卡，蛋白質建議攝取量約為65克，相當於1.08 g/kg/日的攝取量（每天每公斤體重攝取1.08克蛋白質）。

劉思緯指出，蛋白質的攝取量在不同條件下有不同限制，例如手術後、敗血症、創傷或燒燙傷等急性病人，就可透過提高蛋白質的攝取，降低死亡率，建議攝取量甚至可以到1.2-2.0 g/kg/日。

●慢性腎臟病 蛋白質攝取有標準

在KDIGO 2012年臨床指引中，建議第四、第五期的慢性腎臟病人，不論有無糖尿病，在良好的飲食衛教輔助下，每日蛋白質攝取量應降至0.8 g/kg，以減緩腎功能惡化；此外，任何有惡化風險的初期慢性腎臟病患者，蛋白質攝取量都應該少於1.3 g/kg/日。

劉思緯說，若病人腎絲球過濾率（GFR）小於30ml/min，且排除營養不良及急性疾病時，臨床上就會建議要求病人開始低蛋白飲食，但若能保證優質蛋白質的攝取量，如豆蛋魚肉類，能超過全天攝入蛋白質一半以上時，就可以彈性調整植物蛋白的攝取比例。

●低蛋白飲食 有助延緩腎臟退化

劉思緯強調，低蛋白飲食能有效延緩腎臟的惡化，但並不代表完全不吃蛋白質會更好。若腎臟病患者蛋白質攝取量不足，則容易引發營養不良與肌少症，因此不要矯枉過正，每日穩定地攝取一定量蛋白質，才是和腎臟長久共處的生活之道。