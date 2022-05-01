大陸市場監管總局近日立法管制，要求蜂蜜、蜂王漿、蜂花粉不得添加任何其他物質，而且以蜂蜜為原料生產的蜂產品不得添加澱粉糖、糖漿和食糖。

近日，大陸市場監管總局公佈修訂後的《蜂產品生產許可審查細則(2022版)》（以下簡稱《細則》），其中規定，企業生產蜂蜜、蜂王漿（含蜂王漿凍乾品）、蜂花粉不得添加任何其他物質。

《細則》要求，企業須如實記錄蜂產品中蜂蜜、蜂花粉或其混合物的名稱、數量、佔比等資訊，實現產品有效追溯。蜂產品製品中蜂蜜、蜂花粉的成分在成品中含量必須大於50％。

另外，《細則》還要求，產品名稱必須反映產品真實屬性，不得不實標註。蜂蜜產品名稱可根據蜜源植物命名；蜂產品製品應當在產品標籤主展示面上醒目標示「蜂產品製品」，字號不得小於同一展示面板其他文字，不得使用「蜂蜜」、「XX 蜜」、「蜂蜜膏」、「蜂蜜寶」等名稱；蜂產品製品配料表中應當如實標明蜂蜜、蜂王漿（含蜂王漿凍乾品）、蜂花粉或其混合物的添加量或在成品中的含量。