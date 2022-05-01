超越文化事業公司顏姓負責人，佯稱與大陸合拍「商戰三國」電視劇，因向文化部申請補助，需要保證金作為財力證明，向金主借資2399萬元，但事後超越公司結束營業，顏都未還款，台灣高等法院依詐欺罪判顏徒刑4年確定。

判決指出，曾是中華經濟研究院董事長特助的顏男，開設超越公司，明知超越公司合作拍攝的「商戰三國」電視劇，並無向政府機關申請補助而需要「保證金」，卻於2016年8月向鈞通公司賈姓負責人夫婦佯稱，超越公司將與大陸北京長江文化公司合作拍攝「商戰三國」電視劇，需要「保證金」作為向文化部申請補助之財力證明，承諾該筆借款不作其他用途，2至4個月即期滿歸還。

賈男夫婦2016年8月間3度匯款共2399萬元至顏男帳戶，顏簽發金額各900萬元的本票3張，因顏男遲未還款，在賈男夫婦催討下，顏2018年1月至6月再以超越公司名義簽發面額共4970萬元的支票2張作擔保。賈男夫婦因顏未還款，支票退票，超越公司停業，向北檢提告。

一審以顏男有資金需求，以不實名目借款，迄今否認犯行，且超越公司停業後迄今，顏無任何嘗試還款舉動，亦未能與告訴人達成和解或表示歉意，依詐欺罪判刑4年。

顏提起上訴，以他年輕仍大有所為，沒有前科與惡習，希望法官開恩給予重生機會，不要讓他入監服刑留下前科紀錄，再入社會將難上加難，請求從輕量刑。但高院審酌後認為顏男上訴無理由，駁回上訴，顏被判刑4年定讞，須入監服刑。