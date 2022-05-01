疫情持續升溫，台北市醫療輛能吃緊，台北市長柯文哲宣布醫院篩檢PCR量能必須最有效使用，因此快篩陽性再來做PCR，但他也呼籲民眾，不要有事沒事就快篩，當健康檢查，也將在聯合醫院七大院區做「急門診」，把確診的病人擋在外面。

柯文哲說，台北市除了聯醫七大篩檢站會設置急門診外，三總速度最快，將在明天轉成這種模式，所以七大篩檢站加三總，北市共有八個急門診，未來聯合醫院也考慮在士北科空地設一個專門處理這種問題的急門診，但需要時間。

柯文哲也呼籲，未來也會聯絡榮總和台大醫院，緊急時刻醫院必須扛起這個責任，把輕症擋在外面，必須保留量能。

柯文哲也說，如果疫情擴散太快，我還是會升級防疫要斷然處置，讓疫情不要擴散太快，目前這個速度還可以應付，有時間適應，讓醫療體系來應付這次危機。

北市副市長黃珊珊則表示，確診者居家照護一定不能離開，如果有呼吸困難、胸痛或指甲發紫，可以撥打119，確診民眾10天後就可以解隔不需要快篩，至於匡列居家隔離者，則要在第4天自主防疫快篩，陰性才可以出門。