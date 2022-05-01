大陸五一電影檔期受到疫情影響，許多大製作電影撤檔，只剩下小製作電影撐場面。在票房極度低迷情況下，原本大陸政府透過調整休假的方式打造的五天長假（1日至5日），連假首日僅斬獲不到人民幣（下同）6千萬元的票房，創下近十年來新低。

陸媒犀牛娛樂報導，按照目前的市場走勢來看，預計五天長假最終只有3億元票房，年減82％左右。市場分析，目前缺乏開門營業的電影院，而電影院缺乏新片，觀眾缺乏信心。

在歷經「哥，你好」、「檢察風雲」等電影相繼撤檔後，真正留在五一檔期且具備一定製作規模的只剩「我是真的討厭異地戀」，後來臨時上映的「出拳吧！媽媽」、「壞蛋聯盟」，都屬於小製作電影。加上老片上映的時間太長，可以預期五一檔期的慘況。

然而，新片「我是真的討厭異地戀」在連假首日取得2,000萬元票房成績，此一表現相對非常優異。以目前寬鬆的競爭環境來看，預估該片最終將獲得超過1億元的票房。

2021年同期，電影「你的婚禮」在連假首日就獲得1.4億元票房，最終取得近8億元票房佳績，是典型的「以小博大」。2022年新片「我是真的討厭異地戀」有意複製「你的婚禮」締造的奇蹟，目前雖然表現不如以往，但至少能穩拿五一檔期票房冠軍。