國民黨台北市議員第6選區（大安、文山）初選結果1日出爐，5名新人爭搶2席提名，由現任議員羅智強辦公室主任楊植斗、國民黨青年軍高揚凱勝出。港媒今（2日）對此分析指出，這對目前正積極爭取國民黨桃園市長提名的羅智強意義重大，兩人狀況雖無法完全類比，但也證明聲量能轉化成實質支持意味。

根據《中評社》報導，因楊植斗是羅智強指定的接棒人選，成功與否都將牽動羅在爭取桃園這一局的正面效應。雖然台北市特定一個選區的選舉和桃園市長選舉無法類比，但其中意涵更類似羅智強的模擬考。而羅智強在爭取桃園市長提名這關，擅長博取聲量的他，目前卡關在地方支持上，國民黨目前也定調決定該提名人選的關鍵是在民調高且地方願意支持。

該篇報導分析，因此從此角度思考，如果羅智強在經營近四年的選區，連自己指定的接棒人選都無法通過黨內初選，又如何有利基點來說服桃園各地方勢力或地方議員，支持他空降桃園當稱職母雞？這也是羅智強在這三天民調初選時，用盡全力搶救楊值斗，不管是臉書告急搶救，戰車掃街宣傳，甚至還幫楊植斗剃了光頭博聲量等招式皆出的原因，除了是力挺楊植斗希望他出線外，似也代表了羅智強深知這一仗對自己的重要性。