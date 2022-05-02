桃園市長人選藍綠2陣營至今未出爐，台北市議員羅智強表態參選一度引發黨內爭議。被問及桃園市長初選後，備位計畫包括參加桃園立委補選嗎？羅智強回應，「我跟大家講：是不是桃園立委補選，未必啦」。

Yahoo TV節目《今天誰來沛》今天播出專訪羅智強內容，主持人鍾沛君詢問「強哥你的備位計畫包括參加桃園立委補選嗎？如果下一階段的話？」羅回應，「我跟大家講是不是桃園立委補選，未必啦，可是我覺得我的備位計畫就是說，確實是希望將來可以到桃園深耕，所以因此當我決定要往桃園移動的時候，其實就是一個整個方向性的選擇，所以往那邊深耕是我的一個計畫」。

鍾沛君追問「你說你是最容易被說服的人，在這個時間點，你覺得黨中央未來還有可能說服你、說動你去選高雄市長嗎？」羅智強大笑地說，「我在去年公投前思考過高雄，當然後來桃園是一個新的轉折，現在狀況其實很簡單，當我心思是往桃園走，就不能夠又別的心思，所以高雄暫時不太可能放在心裡的一個想法」。

羅智強說，即便現在局面走到這樣，如此出乎他意料、反而有點難看，甚至覺得結局可能已經寫好，「就是大概也不能順心如意的結局機率比較大。我還是要走到國民黨掀牌那一刻，如果是我被提名是好局面，當然努力來個逆轉勝；如果不是我，也是要把這故事結束掉，現在去想下一步？我自己也不知道，最近自己有點身心煎熬」。