總統盃黑客松自2018年起辦理至今已邁入第5屆，今年的徵件於今（2）日正式啟動。內政部說，該次最受民眾關心的議題為永續城鄉和健康與福祉，此外安居樂業的社會面議題近3年均達4成以上。

「2022總統盃黑客松徵件啟動記者會」2日在台灣設計研究院創意劇場盛大舉辦，由行政院副院長沈榮津、總統府副秘書長李俊俋、行政院政務委員唐鳳、內政部長徐國勇、科技部政務次長林敏聰、中華民國無任所大使陳正然共同宣布徵件正式啟動，號召全國黑客認領公民心願，提出解方，並由政府落實，共同為永續發展努力。

內政部說，今年總統盃黑客松公民許願池線上發布影片達2萬5,843人次觀看，較去年9,797人次成長2.6倍，募集到318個願望亦為歷年最多，顯示總統盃黑客松落實公民參與的期許已獲民眾支持。

內政部說，該次最受到民眾關心的議題為「永續城鄉：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」及「健康與福祉：確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，分別有58個和52個願望為最多，而其中安居樂業的社會面議題近3年均達4成以上，顯示國人對於安心、安全、安定的居住議題及健康與福祉議題，高度關注與期待。

沈榮津致詞時指出，為了提升民間參與，總統盃黑客松公民許願池邀請全民，針對年度主題項下之議題許下公民願望，並特別鼓勵「對在地與民眾需求有想法」的基層機關與地方政府公務人員，針對政府或社會所遇到的問題，提出自己的想法並許下心願，這是總統盃黑客松徵件啟動前的重要機制，讓政府所實現的是真正「知民所想、察民所慮、為民所需」。

徐國勇表示，前4屆計有650隊公私部門及跨國組隊提案，共遴選出卓越團隊20隊。並在行政院科技會報辦公室、國發會及相關部會與團隊成員的努力下，有10隊已將提案內容落實應用於政策執行。

徐國勇說，2022總統盃黑客松許願池318個願望中以「房價、住宅或居住正義」相關議題共35個最多（占11%），其次為「能源、綠能、太陽能或用電」相關議題共24個 （占8%），顯示公民願望多聚焦於安居議題，此外也相當重視環境永續發展。

內政部說，徵件記者會現場並設有專區展示歷屆卓越團隊落地成果，包括2018年永不回頭、零時差隊；2019年銀髮天使、資料申請小幫手；2020年奉茶行動、健康氣象e起來；2021年LASS-開源公益環境感測網路、師‧牧漁等，讓各界瞭解總統盃黑客松的辦理成效。

內政部說，總統盃黑客松將於北、中、南、東辦理實體徵件說明會，邀請黑客們從5月2日起至6月2日止踴躍提案參賽，亦期待透過各界黑客以解決社會議題的熱忱與動力，展現黑客精神，帶動身邊更多有志之士一同共襄盛舉。