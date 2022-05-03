撼訊(6150)上周股價面臨百元保衛戰，今早開盤股價企圖守住5日線。撼訊今年首季營收為22.01億元，年增59.7%；第一季合併獲利1.63億元，每股稅後3.38元，表現仍相當亮眼。

撼訊累計去年全年營收來到87.91億元，年增1.33倍，創歷史新高，營業利益13.62億元，年增近34倍，稅後盈餘10.84億元，同比成長逾36倍，EPS為24元，第四季獲利超乎市場預期。而撼訊董事會決議配發11元現金股利，發放率45.8%，以今天盤中股價112元計，股息殖利率高達9.8%。

撼訊為挖礦概念股，主要產品是顯示卡與工業電腦相關應用，並與虛幣價格走勢相關。公司在3月中公告，為因應國際局勢及未來業務發展所需，擬續購置合適廠房，以擴大在地產能，預計投資金額不超過3.5億元，資金來源為自有資金及金融機構借款。展望2022年，由於大陸今年以來陸續有深圳、昆山、上海等地封城，加上烏俄戰爭，市場變數太多，難以預估今年業績展望，但首季公告的獲利仍相當亮麗。

比特幣近期被壓在4萬美元之下，上周末的波克夏海瑟威年度股東大會上，股神巴菲特再次發表了一系列唱衰比特幣的言論，包括「比特幣25美元他也不會買」，會中他的商業夥伴芒格甚至以「愚蠢、邪惡、差勁」等字眼形容比特幣。比特幣社區的其他人對巴菲特的言論做出了回應，指出雖然他多次在公開場合貶低比特幣，但其實他的投資組合擺脫不了與比特幣的關係。