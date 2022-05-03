基隆市議會今日舉行第19屆第7次定期會，市長林右昌進行施政總報告時，針對本市疫情進行說明。他提及，今日將破千例，並預告5月6日全國每日確診數將達6至7萬人，公衛手段應退場。

基隆市昨單日新增確診人數突破800例，今年本土個案累計6999例。林右昌指出，今日本市確診數應該會超過1000例，預計5月6日每日確診數達1800至2000人左右，全國則約6至7萬人，並強調未來確診數只會不斷上升，直到最高峰、形成群體免疫後，才會逐步下降。

林右昌說，現在確診數是過去的數百倍，對政府機關造成龐大壓力，不只基隆、全國各縣市都一樣，他認為，相關疫情管制措施已變得不具效益，先前實施的公衛手段應該退場，現在最重要的是確保醫院量能，足以應付照顧中、重症確診者。

他提及，基層診所變得愈來愈重要，目前很多確診者都是輕症，症狀就像流感，只要初步診療、照顧、用藥就可以得到緩解，不需要擠到醫院看診，但民眾對疫情仍緊張，更需要基層醫師說明、進行衛教；至於用藥部分，已不斷向中央反映，抗病毒特效藥應該下放到地方或核心藥局。

林右昌指出，最近抗病毒特效藥會配置到地方和藥局，未來若有必要，基層診所醫師會開藥給確診者使用。他提及，現在疫情走向流感化，中央流行疫情指揮中心陳時中也曾說明，預計5月底左右會是這波疫情最高峰，現在要應付大量確診數，要思考怎麼讓民眾安心、能順利進行醫療諮詢等。

他呼籲，現在流程和過去完全不同，只要有緊急症狀，不需要透過衛生局通報，直接打電話送醫治療。