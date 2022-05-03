美股昨夜由科技股領軍彈升，台股今早跟上腳步開高1點，盤初在晶圓雙雄攜手走高，輔以造紙、面板，生醫等族群助攻，大盤一度叩關16600，惟市場觀望氣氛濃厚，在遲遲等不到量出支援下，電子族群再度回弱，加上金融股賣壓增強，大盤一度摔下5日線，探至16465.99點，盤面僅剩零星個股表現，尾盤買單拉抬景碩(3189)、達邁(3645)、立積(4968)、神準(3558)、技嘉(2376)，賣單調節晶圓雙雄、群創(3481)、台嘉碩(3221)、玉山金(2884)、中信金(2891)等，終場集中市場收16498.90點，跌93.28點，險守5日線，總成交值1771.03億元、落至近19個月來新低。櫃買市場收195.17點，漲0.35點，總成交值507.95億元。

證券分析師張陳浩指出，台股今日呈現價跌量縮，量能創近1年半的新低，指數目前應該已接近底部，若是Fed升息如市場預期的2碼，預期台股5~6月將會有波反彈，但過了此波反彈後，恐將會進入長期的整理。目前操作上宜避開高本益比、預期會有成長的電子股，不妨留意能源、網通、車電的族群，航空雙雄及航運後市猶有可為。

盤面上，台積電(2330)今日股價開平走低，收在531元，下跌1.3%；聯發科(2454)遭亞系外資調降目標價，收在820元，下跌1.2%，本週恐將有回測前低的機會；世芯-KY(3661)首季EPS6.32元，今日重返月線，收在948元，上漲7%；造紙族群挾著漲價題材多頭人氣十足，華紙(1905)量增長紅，收在20.95元、上漲9.4%，寶隆(1906)量增重返年線，收在21.4元，漲幅9.18%。

由籌碼來看，外資在現貨市場，上週五由賣轉買為小幅買超，在期貨市場部分，回補空單6000餘口，整體淨空單口數回到約5000多口。由技術面來看，今日台股量能十分低迷，多頭反擊無力，受制量能不足，想要強勢反彈很困難，短線難脫震盪整理格局。