台中市太平區3日舉辦釋放平腹小蜂及無人機施用脂肪酸鉀鹽示範觀摩，多管齊下防治荔枝椿象。（太平區公所提供／盧金足台中傳真）

台中市太平區3日舉辦釋放平腹小蜂及無人機施用脂肪酸鉀鹽示範觀摩，多管齊下防治荔枝椿象。（太平區公所提供／盧金足台中傳真）

台中市太平區3日舉辦釋放平腹小蜂及無人機施用脂肪酸鉀鹽示範觀摩，多管齊下防治荔枝椿象。（太平區公所提供／盧金足台中傳真）

台中市太平區3日舉辦釋放平腹小蜂及無人機施用脂肪酸鉀鹽示範觀摩，多管齊下防治荔枝椿象。（太平區公所提供／盧金足台中傳真）

台中市太平區為荔枝、龍眼重要產地，開花時節常吸引大量荔枝椿象寄生，太平區公所配合市府農業局與農會，3日參與「平腹小蜂釋放及無人機施用脂肪酸鉀鹽防治荔枝椿象觀摩會」，區公所在咬人狗坑、老鼠崎、草嶺及蝙蝠洞等登山步道，設置「小心荔枝椿象出沒」告示，提醒遊客注意自身防範。

太平區公所區長許貴芳表示，太平為荔枝、龍眼重要產地，且台灣欒樹普遍存在於公園、行道樹間，農業產區周邊廢耕果園，委由太平農會協助在3月初至4月下旬間，分次釋放平腹小蜂。

藉由不同地區不同時期執行不同防治方式，與市府、農會合作，以多管齊下綜合防治措施，期能降低太平區荔枝椿象危害，觀摩學習無人機施用脂肪酸鉀鹽方式，將作為爾後防治參考。

太平區公所指出，荔枝椿象一年一世代，分為卵期、若蟲期、成蟲期，喜歡生活在無患子科植物，如龍眼、荔枝、台灣欒樹等，荔枝椿象防治分為物理、化學、生物防治等，視不同的防治時間、效能需求與發生地點，運用不同的防治方法。

農業局表示，運用無人機噴皂素防治廢耕園，預定11公頃，透過太平區農會與國立中興大學植物教學醫院合作調查評估其效益，若效果好，未來將擴大辦理。

平腹小蜂生物防治，委由台中市霧峰區公所及豐原區農會飼育，及輔導各區農會針對廢耕果園、有機及友善栽培區於3至5月釋放，去年施行約51.4公頃、500萬隻，今年持續辦理，逐年降低族群危害，研議擴大釋放面積。