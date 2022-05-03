環球晶(6488)2022年首季營收衝破 160億，創下歷史新高！2021全年擬配發每股16元現金股利，連續四年榮獲上市櫃公司治理評鑑前百分之五成果豐碩。

環球晶圓今日召開董事會，會中通過2022年第一季財務報告，合併營收163.1億元，年增10.1%；營業毛利69.5億元，營業毛利率為 42.6%，年增7.5%；營業淨利58.9億元，營業淨利率為36.1%，年增 9.4%；稅後淨利為17.5億元，稅後淨利率為10.7%，年減7.5%；稅後每股盈餘為4.01元。自2020年第一季起，季營收屢創新高！營業毛利率與營業淨利率皆締造歷史最高之佳績！

環球晶圓第一季EPS受到持有Siltronic AG股票之評價損失影響。環球晶圓及其子公司合計持有其13.67%之流通在外股數，此投資帳列強制透過損益按公允價值衡量之金融資產，並依國際會計準則認列金融資產評價損益。第一季底因Siltronic股價走低及歐元匯率波動，而按公允價值衡量列為評價損失，惟若排除前述非現金之評價損失因素，環球晶圓的第一季EPS將高達14.68元，創歷史新高!

今日董事會亦通過2021年下半年的現金股利發放案。環球晶圓考量目前積極進行的多項擴產計畫，且各國將快速調升利率，墊高未來資金成本，故董事會決議下調配發之股利以充實營運資金。透過投資產能擴充計畫，有利於建構環球晶圓的長期競爭力，並回饋股東豐碩營運成果。2021年下半年度擬配發每股8元現金股利，配發總金額為34.82億元，若計入上半年已發放的每股8元、總金額 34.82億元的現金股利，全年共將發出每股16元、總金額69.64億元的現金股利。

此外，環球晶圓股東常會擬訂於6月21日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。第八屆公司治理評鑑結果出爐，環球晶圓連續四年榮獲公司治理評鑑上櫃類排名前百分之五，見證環球晶圓精進公司治理成效、強化公司治理藍圖以及善盡企業社會責任的績優成果。