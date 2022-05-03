大田（8924）3日公告今年第一季營收15.30億元，雖比去年同期的14.21億元，年增7.67％，不過，因受到不鏽鋼和碳纖維等原物料價格上漲的衝擊，毛利率反而下滑，使得第一季每股稅後盈餘3.12元，比去年同期的3.88元，年減19.59％，在產銷逐步恢復正常之後，4月營收已拉高到7.73億元，年增約21.69％，今年第二季將持續此一正常軌道。

大田3日公告今年第一季營收15.30億元，比去年同期的14.21億元，年增7.67％，毛利率則從去年第一季的31.08％，下滑至25.71％，今年第一季淨利2.61億元，換算每股稅後盈餘3.12元，比去年同期的3.88元，年減19.59％。

大田發言人鍾政義3日表示，今年第一季毛利率下滑，主要有2個因素造成，其一是俄烏戰爭之後，不鏽鋼和碳纖維等原物料價格上漲，其中，不鏽鋼漲幅更達一倍，大田對於下游客戶的報價，無法足額反應。

其二是，鈦合金木桿等高單價與高毛利率的產品，部份遞延到第二季生產，使得第一季的毛利率因產品結構的關你而偏低。

他說，目前原物料已逐步穩定，加上高毛率產品已經在第二季開始量產，因此，第二季的毛利率將可回到正常軌道。

大田3日也公佈今年4月營收約7.73億元，比去年4月的6.35億元，大增21.69％，累計今年前4月營收約23.04億元，比去年同期的20.57億元，年增約11.98％。