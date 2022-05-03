嘉義市魯可租書店書量豐富，常吸引Coser來拍美照。（孫世昌提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市魯可租書店讀者支持店家「疫」起撐下去。（廖素慧攝）

嘉義市一家老字號租書店近2、3年來飽受疫情衝擊，來客及租書量隨著疫情起伏，每況愈下，孫姓業者坦言「撐得很辛苦」，吳姓主顧客則哀盼「要撐下去啊！」，因為有租書店她才能經常有新書看，她說，花小錢租書比買書划算。

業者孫世昌與妻子是彰化人，2人原本都是上 班族，來嘉義打拚後，在中正公園商圈開設錦城影音魯可租書坊至今18年，定居嘉義市，當時租書店林立，後來隨著網路盛行，電子書興起，租書店風光不再，店家屈指可數，近年來疫情衝擊更是雪上加霜。

孫世昌說，疫情和緩時平均每日還有約百餘名客人，疫情趨緊時就銳減約一半，去年三級警戒時已經苦撐數個月，最近疫情又緊張起來，客人減少出門，租書量也驟減了，真的撐得很用力。

孫世昌說，全店大約有20萬本書，定期購進新書才能供應客人的需求，買書的成本大，借書人多、借書量大、書的流通快才好營運，但疫情緊繃就會讓客人不敢上門。

孫世昌說，目前租書的多半是上班族或退休族，租借小說為大宗，尤其偏愛看連載武俠小說的主顧客就會三不五時來店找下一集租借，為了因應疫情，店裡也陸續推出優惠措施，希望能吸引更多客人來店，店裡書量場景壯觀，也常有Coser來店借景拍美照。

吳姓讀者說，她經常來租書店找喜歡看的書租借，以前買書，但書永遠買不完，家裡也沒地方放，因而愛上租書店的便利以及豐富的書，花一點小錢就能看不同的書，希望有更多人來租書，才能支持租書店持續經營下去。