嘉義市議員蔡永泉質詢教育處長，國中小學校內密布監視器。（廖素慧攝）

嘉義市教育處長林立生會後說明監視器未安裝於教室。（廖素慧攝）

嘉義市27所國中小學校共裝置2500多支監視器，議員質疑教育經費亂花，且影響師生員工身心，市府教育處長林立生表示，安裝監視器是為了校園安全的需要，都裝置在公共場域，教室內沒有安裝。

蔡永泉議員指出，嘉義市校園遍布監視器，27所國中小學校共安裝了2510支監視器，最多一校裝了143支，最少也有31支，鄰近縣市有學校2公頃校地裝50多支鏡頭、1.1公頃校地裝48支鏡頭、4公頃校地30支鏡頭，比較起來，嘉義市校園監視器密度堪以「密不透風」來形容。

蔡永泉表示，學校經費應用於人事、聘用教師、教學設備等與教學有關的用途，以促進教育品質，花在廣布監視器有涉及個人隱私、影響學生及教職員工的身心，且後續維修費用也是一筆開銷。

教育處處長林立生表示，學校裝設監視器是依校園面積、校園安全由各校調配，主要安裝在戶外空間、教室走廊、建築物外圍等公共場域，特別是針對校內有潛在風險的死角，防範有外人入侵之虞，教室內沒有安裝。

林立生說，監視器也可以協助釐清人員受傷、設備破壞、物品遭竊等案件，是依據教育部《高級中等以下學校暨教保服務機構監視錄影系統管理具體作法》來管理運用。

林立生說，教室內若要安裝監視器，必須是為了保護學生，並且事先與學生、家長及老師等各方面討論後取得共識。